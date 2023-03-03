Олег Мельниченко поручил ввести усиленный режим охраны общественного порядка в Пензенской области Общество

Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ввести в регионе усиленный режим охраны общественного порядка после событий в Брянской области.

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«Подразделениям полиции и Росгвардии предстоит обеспечить надежную охрану объектов жизнеобеспечения и безопасность граждан», — подчеркнул глава региона.

«Для быстрого реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях в территориальных управлениях МВД России, Росгвардии и ГУ МЧС России по региону организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, под особый контроль взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий, объекты торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

В минувший четверг, 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальной информации, погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения.