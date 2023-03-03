Мельниченко предложил назвать улицу в Пензе именем Героя России Жоги Общество

Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил назвать новую улицу в микрорайоне Арбеково города Пензы именем Героя России Владимира Жоги.

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«5 марта исполнится год, как ушел из жизни Герой России, командир батальона «Спарта» Донецкой народной республики Владимир Жога. К сожалению, он прожил очень короткую жизнь, однако наполненную глубоким высшим смыслом — служением людям. Боролся за свободу родной донецкой земли от укронацисткой идеологии, принял командование «Спартой» после гибели его создателя — легендарного Моторолы. Получил смертельное ранение, обеспечивая эвакуацию мирного населения Волновахи. Та группа, которую выводили из-под вражеского огня, состояла в основном из женщин и детей. Владимир Артемович Жога совершил высший подвиг — пожертвовал собственной жизнью, спасая других. Имя героя должно жить в памяти новых поколений», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 3 марта.

«В честь Владимира Жоги уже названы улицы в Волновахе, Невинномысске, Ростове-на-Дону. Считаю, что его имя должно быть и в Пензе. Обратился в городскую думу с соответствующим предложением. Пусть о подвиге героя нам снова и снова напоминает новая улица в молодом растущем микрорайоне Арбеково», — добавил губернатор.