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В Пензенской области обнаружены следы рыси

16:20 | 03.03.2023 | Общество

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Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Следы рыси, которая занесена в Красную книгу Пензенской области, обнаружены на территории охотничьих угодий региона в январе и феврале 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В Пензенской области обнаружены следы рыси. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следы шести особей — как одиночных, так и взрослых кошек с детенышами — отмечены в Сосновоборском, Лунинском, Бессоновском и Никольском районах, что свидетельствует о закреплении данного вида в лесных районах Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что до начала XXI века рысь встречалась в лесных массивах Кузнецкого, Сосновоборского, Городищенского, Никольского, Лунинского, Бессоновского, Шемышейского, Лопатинского, Камешкирского, Мокшанского, Нижнеломовского, Белинского, Земетчинского и Сердобского районов.

«Были известны заходы даже в черту города Пензы», — добавляется в сообщении.

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