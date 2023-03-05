Скончалась завкафедрой журналистики ПГУ Екатерина Рева Общество

Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. Заведующая кафедрой «Журналистика» Пензенского государственного университета, доктор филологических наук, доцент Екатерина Рева скончалась на 40-м году жизни.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня не стало Екатерины Константиновны Ревы. Доктор филологических наук, заведующая кафедрой «Журналистика», добрая, отзывчивая, невероятно душевная... Настоящий друг для всех коллег и студентов... Невосполнимая утрата, которую трудно осознать и принять. Светлая память и глубочайшие соболезнования родным и близким...» — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пензенского госуниверситета в воскресенье, 5 марта.

Прощание с Екатериной Ревой состоится в актовом зале педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ во вторник, 7 марта, в 11.00.

Рева Екатерина Константиновна родилась 30 ноября 1983 года.

В 2001 году окончила нижнеломовскую среднюю школу №1.

В 2004 году стажировалась под руководством Виктора Вавилова на Пензенской ГТРК, в 2004–2005 годах была соведущей молодежной радиопрограммы «Твоя волна».

В 2006 году с отличием окончила факультет русского языка и литературы Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского по специальности «Журналистика». В период учебы стала стипендиатом президента Российской Федерации.

В 2009 году начала работать на кафедре журналистки в должности ассистента.

В том же году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности «Русская литература» на тему «Жанр фельетона в творчестве Ф.М. Достоевского (поэтика внутрижанровых связей)».

В 2011 году стала доцентом, через несколько лет возглавила кафедру.

В 2015 году защитила докторскую диссертацию по специальности «Журналистика» в ученом совете РУДН (Москва) на тему «Особенности отражения этнокультурных ценностей народов Северного Кавказа в периодической печати: межнациональный аспект».

Являлась организатором международной научной конференции «Ценностные ориентиры современной журналистики», координировала сотрудничество с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Ереванским государственным университетом.

До 2017 года была заместителем главного редактора научного журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» (раздел «Филология»).

Член международной ассоциации медиаисследователей, член редакционной коллеги научного журнала «Актуальные вопросы современной филологии и журналистики», эксперт-рецензент научного журнала «Гуманитарный вектор».

Член общественного совета при министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области.

Награждена благодарностью губернатора Пензенской области, благодарностью ректора ПГУ.

Автор двух монографий, девяти учебных пособий, более 100 научных статей.

Скончалась 5 марта 2023 года.