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В Пензенской области в 2023 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать семь мостов

11:33 | 06.03.2023 | Общество

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Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. Работы по ремонту и реконструкции семи аварийных мостов планируется выполнить в Пензенской области в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области в 2023 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать семь мостов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что ремонтные работы будут проводиться в Городищенском, Каменском, Лопатинском, Наровчатском, Неверкинском и Нижнеломовском районах.

«Общая протяженность отремонтированных мостовых сооружений составит около 300 погонных метров», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что в 2022 году в рамках нацпроекта были отремонтированы и введены в эксплуатацию два мостовых перехода — в городе Пензе на улице Батайской и через железнодорожные пути в Кузнецке.

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