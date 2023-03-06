За три дня на пензенских дорогах задержаны 44 нетрезвых водителя Общество

Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. 44 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 3 по 5 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем отмечается, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых два человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.