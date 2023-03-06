В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню Общество

Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 6 марта.

Фото: Pnzreg.ru

На него были приглашены жительницы региона, работающие в учреждениях здравоохранения и образования, правоохранительных органах, общественных организациях, родные и близкие участников специальной военной операции, а также эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик.

«Это праздник наших матерей, жен, дочерей, бабушек. Он ассоциируется с чем-то очень добрым, вселяет огромную радость», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что без женщин жизнь невозможна.

«Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда излучали яркую красоту, чтобы доброта ваших сердец растапливала любой лед. Ради вас мы живем на этом свете», — подчеркнул глава региона.

После официальной части вниманию гостей ККЗ «Пенза» был представлен праздничный концерт, сообщает пресс-служба облправительства.