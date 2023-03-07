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В Пензенской области в зоне риска подтопления в паводковый период находятся около 18 тыс. домовладений

16:37 | 07.03.2023 | Общество

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Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Около 18 тыс. домовладений и 60 тыс. жителей Пензенской области находятся в зоне риска подтопления в паводковый период. Такие данные размещены на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области в зоне риска подтопления в паводковый период находятся около 18 тыс. домовладений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наиболее подвержены риску подтопления 77 населенных пунктов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что они находятся в Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском, Нижнеломовском, Сердобском, Сосновоборском, Тамалинском и Шемышейском районах, а также подвержены риску подтопления города Пенза и Кузнецк.

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