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Губернатор Пензенской области поставил задачу обеспечить безопасное прохождение паводкового периода

17:01 | 07.03.2023 | Общество

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Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поставил задачу обеспечить безопасное прохождение паводкового периода на территории региона.

Губернатор Пензенской области поставил задачу обеспечить безопасное прохождение паводкового периода

Фото: Pnzreg.ru

«В прошлом году паводковый период благодаря принятым мерам прошел спокойно, без чрезвычайных ситуаций. Сегодня мы должны быть полностью готовы к различным сценариям», — сказал он в ходе очередного заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в правительстве Пензенской области во вторник, 7 марта.

«При прохождении паводкового периода наша первоочередная задача — обеспечить безопасность жизни и имущества людей, а также санитарно-эпидемиологическую безопасность», — подчеркнул глава региона.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов, наиболее подвержены риску подтопления 77 населенных пунктов.

Согласно озвученным на заседании данным, для безопасного пропуска паводковых вод было отремонтировано 11 гидротехнических сооружений, укреплено более 3 км околобереговых территорий, расчищено свыше 28 км русел рек. Сформирована специализированная группировка сил и средств, которая включает в себя примерно 10,6 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц техники.

Олег Мельниченко призвал провести дополнительную проверку готовности сил и средств, а также обеспечить ежесуточный мониторинг ситуации.

«В своей работе исходите из складывающейся обстановки, на все изменения оперативно реагируйте», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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