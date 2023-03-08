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Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем

09:25 | 08.03.2023 | Общество

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Пенза, 8 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«8 Марта — это прекрасная возможность для того, чтобы сказать нашим самым близким женщинам, как мы любим их, ценим нежность, очарование, душевную щедрость, искреннюю заботу и поддержку, делаем все, чтобы уберечь от любых тревог и невзгод. Ради вас мы стремимся быть отважными и мужественными. И каким бы испытаниям ни подвергала нас судьба, мы сумеем преодолеть все трудности благодаря вам, мудрым, понимающим и чутким», — отметил глава региона.

Особые слова признательности он выразил женщинам-ветеранам.

Олег Мельниченко подчеркнул, что они наравне с мужчинами «отстояли свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны, самоотверженным трудом во фронтовом тылу приближали долгожданный миг Победы, воспитали достойных детей — патриотов нашей великой Родины».

«Милые женщины! Желаю, чтобы вас никогда не покидали улыбка и хорошее настроение, исполнялись самые заветные мечты! Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!» — пожелал губернатор.

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