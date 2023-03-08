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Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем

10:20 | 08.03.2023 | Общество

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Пенза, 8 марта 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жительниц областного центра с Международным женским днем.

Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие жительницы Пензы! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта! Вы — женщины — лучшее творение природы, вы дарите жизнь, растите детей, являетесь хранительницами домашнего очага и всегда, в любых обстоятельствах стараетесь поддерживать своих родных и близких, даря им любовь и заботу. При этом вы находите силы, чтобы учиться, работать и добиваться профессиональных успехов», — отметил Владимир Мутовкин.

Он добавил, что сегодня сложно назвать хотя бы одну сферу или отрасль, в которой не трудились бы женщины.

«Они занимают руководящие посты, принимают активное участие в общественно-политической деятельности и культурной жизни общества и вносят огромный вклад в становление и развитие родного города, региона и государства», — подчеркнул спикер гордумы.

«Спасибо за то, что вы есть, за то, что озаряете нашу жизнь ярким светом и дарите радость. Пусть этот праздничный день будет наполнен только позитивными впечатлениями и приятными хлопотами, пусть начало весны подарит вам не только теплые дни, но и хорошее настроение! Счастья вам, здоровья, мира, добра и успехов во всех делах! Пусть в ваших семьях царят любовь и гармония!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.

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