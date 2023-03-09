В 2023 году в рамках нацпроекта начнут ремонт автодороги «Лунино — Исса» Общество

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Ремонт автодороги регионального значения «Лунино — Исса» в Пензенской области будет начат в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

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В нем уточняется, что автодорога имеет протяженность 52,9 км, вдоль нее располагается 13 населенных пунктов, в которых проживают более 3 тыс. человек.

«Благодаря национальному проекту в 2022 году был заключен государственный контракт на ремонт 5,8 км автомобильной дороги в Лунинском районе Пензенской области и 8 км в Иссинском районе. [...] В обоих районах ремонтные работы будут начаты в 2023 году», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что в Иссинском районе завершение работ запланировано на 2024 год.