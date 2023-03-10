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Месячник по благоустройству стартует в Пензенской области 20 марта — Олег Мельниченко

15:00 | 10.03.2023 | Общество

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Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципальных образований Пензенской области стартует 20 марта. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Месячник по благоустройству стартует в Пензенской области 20 марта — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Надо активно привлекать к уборке представителей трудовых коллективов, наводить порядок у магазинов и торговых центров, обустраивать прилегающие территории промышленных предприятий и учебных заведений. Чтобы не было грязи и пыли летом, надо начинать работу уже сейчас», — сказал глава региона в ходе заседания облправительства, которое состоялось в пятницу, 10 марта

Отдельное внимание он уделил вопросам благоустройства Пензы.

Губернатор поручил организовать ежедневный объезд территорий для выявления несанкционированных свалок и составления графика их ликвидации.

«Необходимо начинать убирать Пензу с окраин. По опыту прошлых лет, именно там за зиму образуется большое количество свалок. Уровень комфорта должен быть обеспечен для всех жителей, независимо от удаленности их проживания от центра. Надо начать все оперативно убирать, тем более что техника для этого есть», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

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