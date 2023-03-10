Ремонт дороги и тротуаров на улице Сурской в Пензе планируется начать в апреле Общество

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Ремонт дороги и тротуаров на улице Сурской в Пензе намечено начать в апреле 2023 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«В этом году запланированы ремонтные мероприятия по улице Сурской на участке от улицы Луначарского до улицы Восточной. Его протяженность составит 320 метров, площадь ремонта проезжей части дороги — 5,1 тыс. кв. метров, тротуаров — 1,5 тыс. кв. метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что завершить работы предполагается в начале августа.

«За весенне-летний период благодаря «БКД» в Пензе в нормативное состояние рассчитывают привести 10 автомобильных дорог с интенсивным транспортным трафиком», — отмечается в сообщении.