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Ремонт дороги и тротуаров на улице Сурской в Пензе планируется начать в апреле

17:30 | 10.03.2023 | Общество

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Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Ремонт дороги и тротуаров на улице Сурской в Пензе намечено начать в апреле 2023 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Ремонт дороги и тротуаров на улице Сурской в Пензе планируется начать в апреле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году запланированы ремонтные мероприятия по улице Сурской на участке от улицы Луначарского до улицы Восточной. Его протяженность составит 320 метров, площадь ремонта проезжей части дороги — 5,1 тыс. кв. метров, тротуаров — 1,5 тыс. кв. метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что завершить работы предполагается в начале августа.

«За весенне-летний период благодаря «БКД» в Пензе в нормативное состояние рассчитывают привести 10 автомобильных дорог с интенсивным транспортным трафиком», — отмечается в сообщении.

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