В Пензенской области 13 марта стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Общество

Пенза, 11 марта 2023. PenzaNews. Первый этап ежегодной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Пензенской области в предстоящий понедельник, 13 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В рамках акции сотрудниками полиции будет обеспечена работа по приему и проверке сообщений по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, оказанию консультативной и юридической помощи», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что запланирован комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также немедицинского потребления запрещенных психоактивных веществ, в том числе в образовательных организациях.

Предполагается, что первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» завершится 24 марта.