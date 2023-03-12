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Паводковая ситуация в Пензенской области находится под контролем — губернатор

09:45 | 12.03.2023 | Общество

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Пенза, 12 марта 2023. PenzaNews. Паводковая ситуация в Пензенской области находится под контролем. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Паводковая ситуация в Пензенской области находится под контролем — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«В настоящее время паводковая ситуация находится под контролем, но нужно быть готовыми к различным сценариям развития ситуации, при организации противопаводковых мероприятий следует учитывать погодные условия», — сказал он в ходе внеочередного заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в минувшую субботу, 11 марта.

Олег Мельниченко проинформировал, что для безопасного прохождения весеннего половодья в Пензенской области введен режим повышенной готовности, соответствующее распоряжение им уже подписано.

В формате видеоконференцсвязи губернатор заслушал доклады глав всех муниципальных образований региона. Было озвучено, что в ряде населенных пунктов фиксируются локальные подтопления, которые в сжатые сроки устраняются.

Олег Мельниченко поручил ответственным лицам отработать механизм эвакуации населения в тех районах, где есть угроза подтопления, организовать в них пункты временного размещения, предусмотреть питание и обеспечить дежурство медиков.

«Прошу взять на контроль Сердобский, Малосердобинский, Нижнеломовский и Пензенский районы. Сегодня обстановка там относительно стабильная, однако требует особого внимания», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

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