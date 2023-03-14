03:12:32 Среда, 15 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2023 году начнется комплексная модернизация службы занятости

09:35 | 14.03.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. Комплексная модернизация службы занятости будет начата на территории Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензенской области в 2023 году начнется комплексная модернизация службы занятости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году был обновлен центр занятости населения в Пензе, в 2022 — в Городищенском районе.

«Успешный запуск флагманских центров занятости и подготовка региональной нормативной базы для внедрения клиентоцентричных форматов работы позволила Пензенской области войти в число первых 17 регионов, которые в 2023 году перейдут к формату комплексной модернизации службы занятости», — сказано в тексте.

Из него следует, что в текущем году обновления ждут 27 центров занятости региона.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области выявлен факт подделки идентификационного номера транспортного средства
Несанкционированная свалка в Лунино включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде Специалисты женской консультации МСЧ-59 начали вести прием в здании перинатального центра Заречного
В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама