В Пензенской области в 2023 году начнется комплексная модернизация службы занятости Общество

Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. Комплексная модернизация службы занятости будет начата на территории Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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В нем напоминается, что в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году был обновлен центр занятости населения в Пензе, в 2022 — в Городищенском районе.

«Успешный запуск флагманских центров занятости и подготовка региональной нормативной базы для внедрения клиентоцентричных форматов работы позволила Пензенской области войти в число первых 17 регионов, которые в 2023 году перейдут к формату комплексной модернизации службы занятости», — сказано в тексте.

Из него следует, что в текущем году обновления ждут 27 центров занятости региона.