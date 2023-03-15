Пензенская область присоединилась к всероссийским командно-штабным учениям Общество

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к всероссийской тренировке по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, а также природными пожарами, которую МЧС России проводит 15 и 16 марта.

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«В течение двух дней предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Практические действия будут отрабатывать по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации во время весеннего половодья и пожароопасного периода», — сказано в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

В нем добавляется, что для оказания организационно-методической и практической помощи в регион прибыла рабочая группа центрального аппарата МЧС России.