18:58:59 Среда, 15 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область присоединилась к всероссийским командно-штабным учениям

12:05 | 15.03.2023 | Общество

Печать

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к всероссийской тренировке по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, а также природными пожарами, которую МЧС России проводит 15 и 16 марта.

Пензенская область присоединилась к всероссийским командно-штабным учениям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В течение двух дней предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Практические действия будут отрабатывать по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации во время весеннего половодья и пожароопасного периода», — сказано в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

В нем добавляется, что для оказания организационно-методической и практической помощи в регион прибыла рабочая группа центрального аппарата МЧС России.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области стартовали весенние полевые работы В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом
Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 101 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области выявлен факт подделки идентификационного номера транспортного средства Несанкционированная свалка в Лунино включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама