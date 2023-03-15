В Пензе торжественно открыт бюст Льва Ермина Общество

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Бюст советского и российского партийного, государственного и общественного деятеля Льва Ермина, который в 1961–1979 годах являлся первым секретарем пензенского обкома КПСС, торжественно открыт в сквере, носящем его имя.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии, состоявшемся в преддверии 100-летия со дня рождения Льва Ермина, приняли участие первые лица Пензы и области.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Олег Мельниченко отметил вклад Льва Ермина в социально-экономическое развитие региона.

«Это легенда Пензенской области. Он пришел в регион в 1961 году в качестве первого секретаря обкома КПСС. Под его руководством область добилась высоких результатов. Регион занимал первые места в сельском хозяйстве, здесь сформировалось крепкое промышленное ядро, шло строительство жилья для трудящихся. Пензенская область звучала на всех уровнях как в РСФСР, так и в СССР», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он подчеркнул, что современный облик Пензы и области во многом сформировался при Льве Ермине.

«Мы обязаны хранить память о наших великих людях», — подытожил Олег Мельниченко.

После этого торжественные мероприятия продолжились в губернаторском доме. Там состоялась презентация второго издания книги «Считаю себя пензяком», редактором-составителем которой выступил журналист Александр Марынов, сообщает пресс-служба облправительства.