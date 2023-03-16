В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы противодействия коррупции Общество

Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции состоялось в прокуратуре Пензенской области под председательством и.о. прокурора Александра Лейзенберга в минувшую среду, 15 марта.

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Участие в мероприятии приняли представители региональных управлений ФСБ, МВД, СКР и работники аппарата прокуратуры.

На совещании обсуждены материалы, свидетельствующие о возможном совершении коррупционных преступлений и правонарушений в интересах юридических лиц, а также проблемные вопросы, возникающие при проведении проверочных мероприятий.

По итогам заседания разработан комплекс мер, направленных на активизацию межведомственного взаимодействия и совершенствование деятельности в данном направлении, сообщает пресс-службы прокуратуры региона.