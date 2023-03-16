В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Экран-2023» Общество

Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения «Экран-2023» прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на базе средней школы №1 города Белинского.

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По легенде, условная диверсионно-разведывательная группа осуществила «подрыв» газопровода в Белинском районе, совершила вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и захватила в «заложники» учителей и учеников школы. С целью реализации своих планов члены группы использовали беспилотники и самодельные взрывные устройства большой мощности. В дальнейшем они угрожали расстрелом «заложников» и выдвинули требования.

Подразделения всех экстренных служб оперативно были приведены в боевую готовность, незамедлительно прибыли в район проведения антитеррористических мероприятий для выполнения задач по предназначению.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями сил антитеррора были отработаны задачи организации межведомственного взаимодействия, обеспечения связи и управления, мероприятия по оцеплению и блокированию территории, на которой находились «террористы». Проведены учебные мероприятия по организации поиска членов условной диверсионно-разведывательной группы в лесном массиве, эвакуации жителей Белинского района, проживающих в непосредственной близости с местом расположения объекта, а также ликвидации угрозы взрыва.

В ходе проведенных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) «террористы» были нейтрализованы, «заложники» освобождены, последствия подрыва взрывного устройства ликвидированы.

В результате учений получен дополнительный опыт организации и проведения КТО, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.