Утвержден сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области Общество

Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Пензенской области, который был рассмотрен департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана» и согласован Рослесхозом, утвержден распоряжением губернатора от 15 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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В нем отмечается, что данный документ разрабатывается ежегодно для определения перечня и состава всех подразделений, принимающих участие в тушении лесных пожаров и координации их действий.

«Он предусматривает проведение мер по противопожарному обустройству населенных пунктов и объектов экономики, определяет порядок привлечения подразделений пожарной охраны при тушении пожаров. Кроме того, планом обеспечивается создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов», — поясняется в тексте.