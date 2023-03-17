Александр Басенко прокомментировал ситуацию в Междуречье Общество

Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко прокомментировал ситуацию в микрорайоне Междуречье, где существует угроза подтопления.

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«Выехал в микрорайон Междуречье. Здесь с шести утра организованы подомовые обходы. Жителей информируют об изменении погодных условий. Инструктируют, как действовать в случае угрозы подтопления», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 17 марта.

Александр Басенко уточнил, что «в настоящее время подтопленных домовладений от водных объектов в черте города не наблюдается», однако власти должны быть готовы к любому развитию событий.

«Для предупреждения разлива реки в сторону Междуречья перекрыты переливные трубы, сооружается дамба из мешков с песком, проводится мониторинг местности с использованием квадрокоптера. Созданы резервы для эвакуации населения при ухудшении паводковой ситуации. На базе дворца детского (юношеского) творчества организован временный пункт размещения эвакуированных граждан на 100 мест. Предусмотрены постельные принадлежности, вода, сухой паек», — пояснил глава города.

По его словам, в случае осложнения паводковой обстановки в микрорайоне будет организовано оповещение населения через муниципальную автоматизированную систему.