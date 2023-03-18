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Олег Мельниченко поручил начать выплату компенсаций пострадавшим от паводка в Пензенской области

13:01 | 18.03.2023 | Общество

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Пенза, 18 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил начать выплату компенсаций пострадавшим от паводка.

Олег Мельниченко поручил начать выплату компенсаций пострадавшим от паводка в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Порядок и сроки их перечисления обсуждались на внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в субботу, 18 марта.

Принято решение, что созданные в муниципалитетах комиссии будут рассматривать вопросы о выплате компенсаций, учитывая размер материального ущерба, причиненного паводком.

«Ситуация меняется каждый день, поэтому необходимо индивидуально подходить к каждому обращению, чтобы все понимали алгоритм действий», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к участникам заседания.

По информации пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погодные условия продолжают оцениваться как нестабильные, что характерно для раннего прихода весны.

Как доложил министр ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, в большинстве районов отмечается стабилизация паводковой ситуации. Количество подтопленных территорий уменьшилось с 516 до 61, сообщает пресс-служба облправительства.

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