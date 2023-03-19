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Олег Мельниченко поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

10:18 | 19.03.2023 | Общество

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Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От вашей компетентности, опыта, ответственного отношения к порученному делу зависят масштабы и темпы благоустройства городов и населенных пунктов Сурского края, бесперебойная работа предприятий и учреждений, обеспечение пензенцев качественными бытовыми услугами», — отметил глава региона.

«Сегодня перед вами стоят важные и ответственные стратегические задачи, направленные на повышение эффективности и качества всей вашей деятельности, широкое внедрение ресурсосберегающих технологий. Уверен, что с их решением вы успешно справитесь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

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