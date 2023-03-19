Владимир Мутовкин поздравил с праздником работников ЖКХ Общество

Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за обеспечение нормальной жизнедеятельности всего города. Тепло, свет и вода в наших квартирах, на предприятиях и в социальных учреждениях областного центра, чистота улиц и дворов и во многом настроение горожан зависят именно от результатов вашей работы», — отметил он.

По словам председателя гордумы, представители сферы ЖКХ, несмотря на все трудности и напряженный график, решают возложенные на них задачи на высоком профессиональном уровне.

«От всей души благодарю вас за нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра, бодрости, неиссякаемой энергии и удачи во всех начинаниях! Пусть в ваш адрес как можно чаще звучит «спасибо» от жителей нашего города!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.