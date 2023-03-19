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Прокуратура организовала проверки в связи с паводком в Пензенской области

12:19 | 19.03.2023 | Общество

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Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверки исполнения законодательства о защите населения и территорий в период прохождения весеннего паводка.

Прокуратура организовала проверки в связи с паводком в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокуратуры Пензенской области в связи с наличием снежного покрова, промерзанием почвы, имеющихся природных осадков и наступлением паводковой обстановки прокурорами проводятся проверки в указанной сфере. Особое внимание прокуроров обращено на деятельность органов местного самоуправления, территориальных подразделений МЧС России и организаций при подготовке к весеннему паводковому периоду, в том числе обеспечение надлежащей проходимости русел рек и иных водных объектов, а также достаточность финансовых и материальных ресурсов для устранения ситуаций, вызванных паводками», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что по результатам проведенных проверок при выявлении нарушений законодательства будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

«Прокурорами Ленинского района Пензы и Пензенского района в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций заместителю главы администрации Пензы, директору филиала «Сурский гидроузел» ФГБУ «Центррегионводхоз», главе администрации Засечного сельсовета Пензенского района объявлены предостережения», — отмечается в тексте.

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