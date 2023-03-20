Олег Мельниченко поручил уполномоченному по правам ребенка уделять особое внимание детям участников СВО Общество

Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой уделять особое внимание в своей работе детям участников СВО.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы занимаемся проблемами детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской области, есть переселенцы – граждане Украины, из Харьковской области, но у нас и целый «отряд» детей, чьи родители принимают участие в СВО, — мобилизованных, контрактников, добровольцев, дети наших бойцов», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в понедельник, 20 марта.

«Прошу обратить внимание, как он живут, выстроить систему мониторинга. Возможно, органы соцзащиты чего-то не видят, а значит, и нас не информируют, а, может быть, какие-то проблемы существуют и их надо разрешить. У меня просьба: особенно внимательно относиться к проблемам детей участников СВО, особенно из тех семей, где, к сожалению, есть погибшие», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул, что нужно помогать таким семьям.

«Никто не должен чувствовать себя брошенным», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.