В правительстве Пензенской области обсудили прохождение паводкового периода Общество

Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Прохождение паводкового периода в Пензенской области стало главной темой внеочередного заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 20 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Директор филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Сергей Козлов проинформировал, что погодные условия позволяют планомерно сокращать сброс воды на Сурском водохранилище.

Главы муниципальных образований доложили губернатору, что во всех районах отмечается устойчивое снижение уровня воды в водоемах, реки входят в русла.

В ходе заседания Олег Мельниченко указал на необходимость приведения в порядок набережной реки Суры в Пензе, где ранее произошло подтопление нижней прогулочной зоны. Как сообщил глава города Александр Басенко, уборка скопившего ила и песка, а также восстановительные работы будут начаты в течение дня.

Комментируя обстановку в целом, губернатор потребовал вести постоянный мониторинг ситуации.

«Пик паводка пройден, но ситуацию продолжайте держать на контроле до полной ее стабилизации», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.