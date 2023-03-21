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Олег Мельниченко принял участие в выездном совещании под председательством секретаря Совбеза

16:29 | 21.03.2023 | Общество

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Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в выездном совещании, которое секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Ульяновске во вторник, 21 марта.

Олег Мельниченко принял участие в выездном совещании под председательством секретаря Совбеза

Фото: Pnzreg.ru

На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сотрудники федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов Приволжского федерального округа.

«Основной темой стало противодействие деструктивному информационному и идеологическому воздействию на нас, россиян. Сейчас этот вопрос стал особенно актуальным. На фоне СВО коллективный Запад, украинские националисты стремятся расколоть наше общество, вбрасывая ложную информацию, совершая хакерские атаки. Они хотят посеять панику и дестабилизировать наше государство. Мы должны сплотиться и противостоять этим угрозам», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам совещания.

«В ходе совещания мы выработали меры, которые помогут пресечь действия вражеской пропаганды. Надо продолжать укреплять суверенитет России в информационном пространстве, повышать уровень киберграмотности населения, особое внимание при этом уделить детям как самой уязвимой части общества. Мы должны оградить их от вредной, лживой информации», — подчеркнул губернатор.

Он призвал жителей Пензенской области проверять всю поступающую информацию и доверять только проверенным источникам.

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