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Владимир Игнатенков назначен исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области

12:01 | 23.03.2023 | Общество

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Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. Полковник юстиции Владимир Игнатенков назначен исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Владимир Игнатенков назначен исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Игнатенков Владимир Викторович родился в Карелии.

В 1996 году с отличием окончил Петрозаводский государственный университет.

Проходил службу в органах внутренних дел Карелии и прокуратуре республики, с сентября 2007 года — в следственном управлении СКР по Республике Карелия.

С 2011 года состоял в должности заместителя руководителя следственного управления СКР по Республике Карелия.

15 августа 2022 года занял пост первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

С 22 марта 2023 года — исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

За добросовестную службу неоднократно поощрялся правами председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «Ветеран следственных органов», «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

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