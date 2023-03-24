В рамках транспортной реформы до конца сентября по улицам Пензы должны пустить 90 новых троллейбусов Общество

Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. 90 новых троллейбусов с автономным ходом, приобретаемых в рамках транспортной реформы, должны начать курсировать по улицам Пензы до конца сентября. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«По транспортной реформе. Пензенцы ждут троллейбусов. Троллейбусы скоро будут. Троллейбусы делаются в кооперации белорусами и Башкортостаном — Уфимским троллейбусным заводом. До конца сентября месяца мы должны запустить на улицах города Пензы 90 троллейбусов с автономным ходом. И еще четыре машины нам подтверждают за экономию [по результатам закупочных процедур]», — сказал глава региона, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области в 2022 году в ходе седьмой очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 24 марта.

Он добавил, что в рамках реформы, помимо приобретения нового транспорта, будет построено троллейбусно-автобусное депо.

«Мы делаем контактную сеть в Терновке и «Городе Спутнике», две тяговые подстанции ставим. Строительно-монтажные работы уже начались, и завершим мы все до конца 2023 года», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что принятые меры позволят улучшить транспортное сообщение с бурно развивающимся микрорайоном.