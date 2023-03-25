Владимир Мутовкин поздравил с праздником работников культуры Общество

Пенза, 25 марта 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники культуры, деятели искусств и ветераны отрасли, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы проводите большую работу по сохранению, воссозданию и приумножению культурного наследия нашей многонациональной Родины, обеспечивая надежную связь и преемственность между поколениями», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что представители сферы культуры помогают воспитывать подрастающее поколение в гармонии, прививая детям любовь к прекрасному.

«Благодаря вам тысячи пензенских мальчишек и девчонок имеют возможность заниматься музыкой и танцами, постигают азы актерского мастерства и осваивают народные промыслы», — отметил он.

По его словам, среди работников культуры нет равнодушных и случайных людей, каждый из них глубоко предан своему делу.

«Спасибо вам за ваш труд и служение искусству! Убежден, что неиссякаемая энергия, творческий задор, вдохновение и высокий уровень профессионализма позволят и впредь успешно справляться со всеми стоящими перед вами задачами. Сердечно желаю крепкого здоровья, мира, счастья, добра, вдохновения, новых креативных идей, ярких проектов и достижений на благо Пензы, Сурского края и России!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.