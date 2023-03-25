В Пензенской области ввели административную ответственность за выход на лед Общество

Пенза, 25 марта 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе седьмой очередной сессии, состоявшейся накануне, поддержали законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за выход на лед водных объектов в запрещенных местах, а также в период становления и таяния льда.

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Статья 9.4 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» дополнена частью 5 следующего содержания: «Выход на лед водных объектов в местах, где выставлены знаки «Выход на лед запрещен!», а также выход на ледовое покрытие водных объектов в период становления и таяния льда, установленный правительством Пензенской области, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей».

Принятый депутатами закон вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.