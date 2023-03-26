Планируется создать вышитую карту Пензенской области Общество

Пенза, 26 марта 2023. PenzaNews. Создание вышитой карты Пензенской области с использованием традиционных узоров, техник и швов народов, проживающих на ее территории, планируется в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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«Инициатива призвана поддержать сохранение народных промыслов», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что для работы над проектом будут приглашены мастера из национально-культурных автономий Пензенской области.

«Готовое полотно мастера презентуют на всероссийском фестивале «Вышитая Россия», который пройдет в августе 2023 года в Чебоксарах», — уточняется в сообщении.

По словам руководителя пензенского отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Артема Павлихина, сформирована творческая группа, которая займется разработкой эскиза и в дальнейшем будет вышивать фрагмент общего узора.

«Уверен, что вышитая карта Пензенской области станет ярким символом многонациональности и творческого многообразия нашего края», — сказал Артем Павлихин, слова которого приводятся в пресс-релизе.