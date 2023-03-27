За три дня на пензенских дорогах задержан 61 нетрезвый водитель Общество

Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. 61 водитель задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 24 по 26 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем отмечается, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых три человека погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.