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Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

11:40 | 27.03.2023 | Общество

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Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники, военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации! Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! Сегодня вы успешно решаете важные и ответственные задачи — твердо стоите на страже закона, государственной и общественной безопасности, неуклонного соблюдения прав и интересов граждан России. Вы даете отпор любым вызовам международного терроризма и экстремизма, надежно обеспечиваете покой и мирный труд соотечественников», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что основой таких свершений стали высочайший профессионализм, мужество, стойкость, ответственное отношение к делу, верность долгу и присяге.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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