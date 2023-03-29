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Алексей Павлов провел личный прием жителей Пензы

11:47 | 29.03.2023 | Общество

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Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов провел личный прием жителей Пензы в минувший вторник, 28 марта.

Алексей Павлов провел личный прием жителей Пензы

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием к прокурору региона обратились 11 граждан по вопросам бездействия управляющей компании по содержанию придомовой территории многоквартирного дома, ненадлежащего состояния дорожного покрытия, нарушения порядка проведения публичных слушаний при изменении границ населенного пункта, перерасчета платы за электроэнергию, бездействия сотрудников правоохранительных органов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о правонарушениях, а также нарушений законодательства при реализации программы комплексного развития территории Пензы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило шесть письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле руководителя прокуратуры региона.

«Органам прокуратуры даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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