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Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 30 марта

16:25 | 30.03.2023 | Общество

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Пенза, 30 марта 2023. PenzaNews. Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 30 марта по 15 октября. Об этом говорится в постановлении регионального правительства №215-пП.

Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 30 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза Пензенской области, гражданам, посещающим леса в указанное время, запрещается, в частности, использовать открытый огонь под кронами деревьев, бросать спички и окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, а также выжигать траву.

«В пожароопасный сезон гражданам, имеющим земельные участки, примыкающие к лесу, необходимо не допускать сжигания сухой травы и мусора, [...] обеспечить проведение мер противопожарного обустройства по границе с лесом», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«На граждан [может быть наложен штраф] в размере до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — до 400 тыс. рублей. Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем карается не только денежным штрафом, но и принудительными работами либо лишением свободы на срок до четырех лет», — указано в сообщении.

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