Олег Мельниченко поручил обеспечить качественное дополнительное обследование здоровья призывников Общество

Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, председатель региональной призывной комиссии Олег Мельниченко поставил задачу организовать на сборном пункте дополнительное обследование здоровья призывников.

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно поставить мобильный флюорограф и биолабораторию, а также четко маршрутизировать медобследования молодых людей», — сказал он в ходе инструкторско-методического сбора по вопросам организации призыва граждан на военную службу в апреле–июле 2023 года, который состоялся в Пензе в пятницу, 31 марта.

«Работа медицинских комиссий требует серьезного подхода, совершенствования системы начиная от постановки на первоначальный воинский учет и до призыва на воинскую службу», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков, в рамках весеннего призыва, который стартует 1 апреля, планируется призвать порядка 1,3 тыс. жителей региона.