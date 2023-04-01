Длиннохвостая неясыть, обнаруженная на территории лицея в Пензе, выпущена в естественную среду обитания Общество

Пенза, 1 апреля 2023. PenzaNews. Работники охотуправления Минлесхоза Пензенской области осмотрели и выпустили в естественную среду обитания длиннохвостую неясыть, которую работники лицея №55 города Пензы обнаружили на территории образовательной организации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«В настоящее время в гнездовой период присутствие длиннохвостой неясыти прослежено до административной границы Пензенской и Саратовской областей. Размещение длиннохвостой неясыти по региону тесным образом связано с лесными массивами и лесными колками. В местах обитания данного вида в течение всего года в зависимости от погодных условий можно услышать видоспецифичные крики птиц, которые совы начинают издавать в наступающих сумерках и заканчивают на рассвете», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в зимние месяцы часть длиннохвостых неясытей скапливается в окрестностях и в самих населенных пунктах, а другие особи кочуют и осваивают кормовые ресурсы лесных и степных районов.

«Абсолютная численность длиннохвостой неясыти на территории Пензенской области оценивается в 400–600 гнездящихся пар», — отмечается в сообщении.