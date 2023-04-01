Стартовал фотоконкурс «Заречный — моя гордость!» Общество

Заречный, 1 апреля 2023. PenzaNews. Творческий конкурс «Заречный — моя гордость!», который проводится союзом организаций атомной отрасли «Атомные города», стартовал 1 апреля и продлится по 30 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, размещенному на сайте администрации Заречного Пензенской области, на конкурс принимаются фотографии достопримечательностей, памятников архитектуры, улиц города и природы, а также мероприятий, реализуемых на территории ЗАТО.

К участию допускаются жители закрытого административно-территориального образования, при этом автор может представить любое количество творческих работ.

Желающие побороться за призовые места должны опубликовать фотоснимки, посвященные Заречному, на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также отправить их вместе с сопроводительной информацией в оргкомитет.

Авторов лучших работ определит конкурсная комиссия. Планируется, что они будут награждены призами.