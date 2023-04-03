18:42:59 Понедельник, 3 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

За нарушения при подаче сведений о доходах к ответственности привлечены 9 муниципальных служащих управления ЖКХ Пензы

09:29 | 03.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 3 апреля 2023. PenzaNews. Девять муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при подаче сведений о доходах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

За нарушения при подаче сведений о доходах к ответственности привлечены 9 муниципальных служащих управления ЖКХ Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлены факты представления муниципальными служащими управления, а также гражданами, претендовавшими на занятие должности муниципальной службы, недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи: неуказание полученных доходов, имеющихся банковских счетов, неправильное определение даты предоставления сведений и иные нарушения», — сказала собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности кадрового подразделения управления при приеме сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«По выявленным нарушениям законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и противодействии коррупции прокурор Ленинского района внес представление начальнику управления. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Органом местного самоуправления приняты меры к устранению нарушений, девять муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила Светлана Артамонова.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик» В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом
Жительница Пензы лишилась денег при продаже детских игрушек В Пензенской области за выходные выявлено 12 нарушений охотничьего законодательства
В Шемышейке водитель автомобиля «Chevrolet Niva» сбил ребенка на велосипеде В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама