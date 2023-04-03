За нарушения при подаче сведений о доходах к ответственности привлечены 9 муниципальных служащих управления ЖКХ Пензы Общество

Пенза, 3 апреля 2023. PenzaNews. Девять муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при подаче сведений о доходах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Выявлены факты представления муниципальными служащими управления, а также гражданами, претендовавшими на занятие должности муниципальной службы, недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи: неуказание полученных доходов, имеющихся банковских счетов, неправильное определение даты предоставления сведений и иные нарушения», — сказала собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности кадрового подразделения управления при приеме сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«По выявленным нарушениям законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и противодействии коррупции прокурор Ленинского района внес представление начальнику управления. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Органом местного самоуправления приняты меры к устранению нарушений, девять муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила Светлана Артамонова.