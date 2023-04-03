В Пензенской области за выходные выявлено 12 нарушений охотничьего законодательства Общество

Пенза, 3 апреля 2023. PenzaNews. Двенадцать нарушений законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что в числе основных нарушений — охота без разрешения и отсутствие отметки о добыче охотничьих ресурсов.

«В соответствии с действующим законодательством [...] за данные нарушения предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на гражданина в размере до 4 тыс. рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — говорится в тексте.