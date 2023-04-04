В Пензенской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз» Общество

Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз», которое проводилось на территории региона с 20 февраля по 31 марта.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства, государственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции было организованно 42 дежурства на 32 стационарных постах, проведено 46 рейдовых мероприятий.

«Выявлено два случая незаконных рубок лесных насаждений общим объемом 50,52 кубометра. Ущерб, [...] причиненный лесному хозяйству, составил более 3 млн. рублей. Материалы по фактам незаконных рубок направлены в правоохранительные органы. Также в рамках проведения межведомственной операции «Лесовоз» составлено 11 протоколов об административных правонарушениях»», — говорится в тексте.