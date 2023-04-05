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В Пензенской области в ходе операции «Автоперевозчик» выявлено более 190 нарушений

11:47 | 05.04.2023 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 190 нарушений в ходе профилактической операции «Автоперевозчик», проведенной в Пензенской области 4 апреля.

В Пензенской области в ходе операции «Автоперевозчик» выявлено более 190 нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие, в ходе которого проверено качество выполнения автоперевозчиками требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также осуществлен контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями. В ходе проведения мероприятия выявлено 191 нарушение ПДД», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону в среду, 5 апреля.

«Госавтоинспекция напоминает, что водитель пассажирского транспорта несет ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров», — добавляется в тексте.

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