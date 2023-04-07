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Ушел из жизни заслуженный врач РФ Петр Матвейчук

13:07 | 07.04.2023 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Бывший главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника», заслуженный врач РФ Петр Матвейчук скончался на 74-м году жизни в минувший четверг, 6 апреля. Об этом говорится в некрологе, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Ушел из жизни заслуженный врач РФ Петр Матвейчук. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вся трудовая деятельность Петра Николаевича была связана с системой здравоохранения. После окончания в 1977 году Волгоградского государственного медицинского института Петр Николаевич непрерывно — более 38 лет — проработал в системе здравоохранения. Прошел путь от хирурга до главного врача. С 1987 года по 2005 год возглавлял хозрасчетную консультативно-диагностическую поликлинику. С сентября 2019 года работал в должности врача-методиста центра медицины катастроф ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», — отмечается в тексте.

«Матвейчук Петр Николаевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм», — добавляется в некрологе.

В нем уточняется, что прощание с покойным состоится в Успенском соборе Пензы в предстоящую субботу, 8 апреля, в 13.00.

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