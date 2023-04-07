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В Пензенской области приступили к работам в рамках дорожного нацпроекта

15:22 | 07.04.2023 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Ремонт первого в 2023 году объекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» — автодороги регионального значения «Рабочий поселок Колышлей — село Колтовское — село Липяги» — стартовал в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области приступили к работам в рамках дорожного нацпроекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Долгое время автомобильная дорога не ремонтировалась, а только поддерживалась в проезжем состоянии, выполнялся ямочный ремонт. Покрытие проезжей части и основание дороги перестало отвечать требованиям нормативности», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что жители близлежащих сел, где проживают более 2 тыс. человек и по территории которых курсирует школьный автобус, неоднократно обращались по этому поводу в различные инстанции.

«В 2023 году благодаря средствам национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядная организация в два этапа отремонтирует 10 км автомобильной дороги. К ремонту первого этапа с 5-го по 10-й км уже приступили. По второму этапу с нулевого по 5-й км проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации», — поясняется в сообщении.

Из него следует, что подрядная организация также выполнит обустройство нового основания дороги, поскольку существующее не соответствует предъявляемым требованиям.

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