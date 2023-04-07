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Курсанты пензенского филиала Военной академии МТО стали победителями международной олимпиады по военной истории

16:57 | 07.04.2023 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Курсанты пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева по итогам трех туров стали победителями VII международной олимпиады государств – участников СНГ по военной истории в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Курсанты пензенского филиала Военной академии МТО стали победителями международной олимпиады по военной истории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За первое место дипломом первой степени награждается команда филиала федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» министерства обороны Российской Федерации в городе Пензе», — цитирует агентство сообщение военного ведомства.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский и другие.

«Хочется поздравить победителей. [...] Знание истории способствует тому, чтобы мы противостояли тем фальсификациям, которые искажают общую историю наших народов [стран СНГ]. Без истории нет будущего. [...] Военная история — это наука, здесь сегодня вручают дипломы старшие научные сотрудники, руководители института военной истории. Я предлагаю к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ввести еще одну номинацию — научные исследования в области военной истории», — сказал Виктор Горемыкин на церемонии награждения.

В свою очередь Леонид Касинский поздравил всех участников олимпиады с победой, отметив, что в этой честной и бескомпромиссной борьбе проигравших нет.

«Всем огромное спасибо за те знания, проявленные в ходе олимпиады, за ваше стремление к победе», — сказал генерал-майор.

Международная олимпиада курсантов проводится в седьмой раз. В ней принимают участие команды курсантов высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ.

Олимпиада стала универсальной научно-образовательной площадкой молодых дарований. Соревнования проводятся по пяти предметам в разных странах Содружества: по военной истории, математике, иностранному языку, информатике и военно-патриотической подготовке.

Победителю вручается кубок председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ.

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