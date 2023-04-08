В Пензенской области 126 ветеранов получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы Общество

Пенза, 8 апреля 2023. PenzaNews. 126 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Пензенской области, получат в апреле по 10 тыс. рублей ко Дню Победы. Это следует из сообщения, размещенного на сайте регионального правительства.

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«В Пензенской области ежегодную выплату получат 126 ветеранов войны (из них восемь человек получают пенсии от силовых ведомств), в том числе 21 инвалид войны, 105 участников», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что выплату будут производить те органы, которые осуществляют пенсионное обеспечение, — органы Социального фонда России или силовые ведомства.

«Для лиц, которые получают одновременно две пенсии от разных ведомств, то есть пенсию за выслугу лет (по инвалидности) в силовом ведомстве и страховую пенсию (без фиксированной выплаты) по линии СФР, ежегодная выплата осуществляется органами СФР», — уточняется в сообщении.

В тексте подчеркивается, что данная выплата носит беззаявительный характер, она будет установлена по документам, имеющимся в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, на 1 апреля 2023 года.